Музей-заповедник «Павловск» получил в коллекцию изъятые на таможне раритеты

Санкт-Петербург, 14 сентября. Сотрудники таможни конфисковали 20 предметов старины при незаконном пересечении границы России. Все реликвии переданы в музей-заповедник «Павловск» в Ленинградской области.

Глава Северо-Западного управления Министерства культуры Андрей Ермаков торжественно передал 20 реликвий Павловскому дворцу. Все предметы искусства были в разное время конфискованы сотрудниками таможенной службы. Несколько раритетов были изъяты относительно недавно — в 2019 году, но есть и ценные артефакты, которые ждали передачи около 15 лет.

Среди реликвий, переданных в коллекцию музею-заповеднику «Павловск», — книга с пьесами Шекспира 1817 года, Евангелие на старославянском языке, две иконы конца XIX века, сообщает «МИР 24». Большинство предметов старины в скором времени станет частью постоянной экспозиции, а иконы сначала отправят на реставрацию

«В начале 2000-х годов существовали юридические сложности, которые благодаря усовершенствованию законодательства Российской Федерации были разрешены, и сегодня мы с удовольствием передаем эти предметы», – заявил Андрей Ермаков.

Недавно новосибирские археологи рассказали о невероятной находке. Специалисты обнаружили древний железный меч в пункте приема металлолома в Красноярском крае. Артефакт датируется V–IV вв. до нашей эры.