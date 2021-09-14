Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 17:37
17:34
Происшествия
Врачи осмотрели всех детей после эвакуации из детсада в Минеральных Водах
17:31
Весь мир
Ураган «Николас» оставил без электричества 500 тысяч американцев
17:30
Происшествия
Московские полицейские задержали подозреваемого в нападении на лидера группы «25/17»
17:30
Общество
ФБР: правда о полицейском терроре на Западе вызвала истерику ангажированных СМИ
17:29
Шоу-бизнес
Манукян: Может, у Бритни Спирс откроется второе дыхание
17:27
Общество
Материал с эффектом памяти формы российской разработки упростит работу хирургов
17:25
Политика
Число желающих мирного возвращения Саакашвили в Грузию превысило 40 тысяч человек
17:19
Весь мир
Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане
17:18
Весь мир
Парламент Ливии обвинил «Братьев-мусульман» в попытках сорвать выборы
17:12
Экономика
Назначения руководства Минфина США могут отложить из-за «Северного потока — 2»
Все новости

Ушел из жизни бронзовый призер ОИ-1976 в составе сборной СССР по баскетболу Макеев

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 16:44
Общество
Ушел из жизни бронзовый призер ОИ-1976 в составе сборной СССР по баскетболу Макеев
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 сентября. Бронзовый призер Олимпийских игр 1976-го года в Монреале в составе сборной СССР по баскетболу Андрей Макеев умер в 69 лет, сообщили на сайте баскетбольного клуба «Зенит».

Советский спортсмен родился в Петрозаводске, однако вся его карьера в баскетболе была связана с ленинградским, а затем и с петербургским клубами. С 1969-го года Андрей Макеев являлся игроком ленинградского «Спартак».

Спортсмен стал шестикратным серебряным и двукратным бронзовым призером страны, обладателем Кубка СССР. После завершения игровой карьеры Андрей Гениевич до последних дней тренировал команду по баскетболу на колясках «БасКи» и был тренером паралимпийской сборной России по баскетболу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ушел из жизни бронзовый призер ОИ-1976 в составе сборной СССР по баскетболу Макеев
петербург баскетбол смерть андрей макеев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru