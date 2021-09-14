Ушел из жизни бронзовый призер ОИ-1976 в составе сборной СССР по баскетболу Макеев

Санкт-Петербург, 14 сентября. Бронзовый призер Олимпийских игр 1976-го года в Монреале в составе сборной СССР по баскетболу Андрей Макеев умер в 69 лет, сообщили на сайте баскетбольного клуба «Зенит».

Советский спортсмен родился в Петрозаводске, однако вся его карьера в баскетболе была связана с ленинградским, а затем и с петербургским клубами. С 1969-го года Андрей Макеев являлся игроком ленинградского «Спартак».

Спортсмен стал шестикратным серебряным и двукратным бронзовым призером страны, обладателем Кубка СССР. После завершения игровой карьеры Андрей Гениевич до последних дней тренировал команду по баскетболу на колясках «БасКи» и был тренером паралимпийской сборной России по баскетболу.