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Глава «Боевого братства» Бугров назвал главную причину кризиса в Донбассе

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 16:20
Общество
Глава «Боевого братства» Бугров назвал главную причину кризиса в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 сентября. Война повлияла на то, что жители ЛДНР живут в нечеловеческих условиях, заявил глава ветеранской организации «Боевое братство» Василий Бугров в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

В данный момент интерес россиян к проблеме Донбасса напрямую зависит от медиа пространства. К примеру, люди, которые занимаются благотворительностью, лучше других осведомлены о происходящем, добавил Бугров.

«Когда мы собирали гуманитарную помощь на Донбасс, люди отзывались. Накануне 2021 года мы отвозили очередную партию, и было очень много отзывчивых людей из Петербурга и Ленобласти», — рассказал он.

Сейчас жители Донбасса всеми силами пытаются налаживать быт, подчеркнул он. Тем не менее они по-прежнему сталкиваются со сложностями гуманитарного характера. К примеру, доставить в регион медикаменты и аппаратуру для недоношенных детей крайне тяжело. Кое-что приходится везти в республики неофициально, отметил ветеран.

«Главная причина — военные действия. То есть, сам конфликт и то, что к нему привело», — добавил Бугров.

Жителей Донбасса, по его словам, «зажали в условиях, в которых сложно выжить». Многие из них имеют родственников в городах, которые находятся под контролем Киева. Из-за этого им приходится ездить в них через Россию. Таким образом, дорога занимает больше суток, хотя ранее путь занимал несколько часов, объяснил он.

Кроме того, в ходе пресс-конференции эксперты обсудили меры поддержки детей и инвалидов. Также они уделили внимание помощи ветеранам боевых действий и членам их семей.

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донбасс война бугров
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