Уровень воды в Неве поднялся до 133 сантиметров из-за сильного ливня

Санкт-Петербург, 14 сентября. Сильный ливень, обрушившийся на Петербург вчера днем, серьезно повлиял на уровень воды в Неве, сообщили в Горном университете.

Еще вчера утром уровень воды в реке составлял всего 30 см, но уже к вечеру он поднялся до 55 см. Это произошло из-за сильного ливня и ветра, порывы которого местами достигали 20 метров в секунду, добавили в Горном университете.

По состоянию на вторник, 14 сентября, уровень воды в реке продолжает повышаться. По данным гидропоста, к 9:00 утра вода в Неве поднялась до 133 см.

Согласно сведениям синоптиков, сегодня в городе на Неве также ожидается плохая погода. Она будет выражаться сильным штормовым ветром. При этом воздух в Петербурге прогреется до +11 градусов, сообщает spbdnevnik.ru.

Ухудшение погодных условий ожидается также и в столице России. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин принял решение начать в городе отопительный сезон.