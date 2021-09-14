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Уровень воды в Неве поднялся до 133 сантиметров из-за сильного ливня

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 09:40
Общество
Уровень воды в Неве поднялся до 133 сантиметров из-за сильного ливня
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 14 сентября. Сильный ливень, обрушившийся на Петербург вчера днем, серьезно повлиял на уровень воды в Неве, сообщили в Горном университете.

Еще вчера утром уровень воды в реке составлял всего 30 см, но уже к вечеру он поднялся до 55 см. Это произошло из-за сильного ливня и ветра, порывы которого местами достигали 20 метров в секунду, добавили в Горном университете.

По состоянию на вторник, 14 сентября, уровень воды в реке продолжает повышаться. По данным гидропоста, к 9:00 утра вода в Неве поднялась до 133 см.

Согласно сведениям синоптиков, сегодня в городе на Неве также ожидается плохая погода. Она будет выражаться сильным штормовым ветром. При этом воздух в Петербурге прогреется до +11 градусов, сообщает spbdnevnik.ru.

Ухудшение погодных условий ожидается также и в столице России. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин принял решение начать в городе отопительный сезон.

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нева вода горный университет
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