Холодильник загорелся в одной из петербургских квартир Центрального района

Санкт-Петербург, 14 сентября. Сообщение о пожаре в Центральном районе Петербурга поступило 14 сентября в 06:01 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, расположенной в жилом доме по адресу лица Черняховского, дом 16. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что происходит открытое горение холодильника. Усилиями 15 человек личного состава МЧС пламя удалось оперативно потушить. Информация о пострадавших не поступала.

Недавно пожар произошел в коммунальном общежитии Выборгского района. В результате возгорания в одной из комнат обгорела обстановка на площади четыре квадратных метра.