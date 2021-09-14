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Холодильник загорелся в одной из петербургских квартир Центрального района

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 06:43
Происшествия
Холодильник загорелся в одной из петербургских квартир Центрального района
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, 14 сентября. Сообщение о пожаре в Центральном районе Петербурга поступило 14 сентября в 06:01 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, расположенной в жилом доме по адресу лица Черняховского, дом 16. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что происходит открытое горение холодильника. Усилиями 15 человек личного состава МЧС пламя удалось оперативно потушить. Информация о пострадавших не поступала.

Недавно пожар произошел в коммунальном общежитии Выборгского района. В результате возгорания в одной из комнат обгорела обстановка на площади четыре квадратных метра.

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