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Спасатели потушили пожар в 12-комнатной коммуналке Петербурга
Происшествия
Спасатели потушили пожар в 12-комнатной коммуналке Петербурга
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

Санкт-Петербург, 14 сентября. Пожар произошел в 12-комнатной «коммуналке» Петербурга по адресу Выборгский район, ул. Жени Егоровой. Спасатели смогли ликвидировать возгорание, передали в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило в 04:53 вторника. В коммунальной квартире по адресу улица Жени Егоровой, д.3 к.1 в бытовой комнате обгорела обстановка на площади четыре «квадрата».

Огнеборцы смогли потушить пожар в 05:51. В ликвидации возгорания участвовали 15 спасателей и 3 единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.

Тем временем крупный пожар произошел на складах в Красноярске. Данных о жертвах или пострадавших не сообщалось.

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пожар мчс петербург выборгский район
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