Санкт-Петербург, 13 сентября. Церемония освящения восстановленного Архиерейского подворья храма Святой Троицы прошла в Санкт-Петербургской епархии.

Освящением подворья на Октябрьской набережной руководил патриарх Кирилл. Губернатор региона Александр Беглов принял участие в мероприятии, сообщила пресс-служба администрации.

Глава Санкт-Петербурга выразил благодарность всем, кто занимался реставрацией собора и ремонтом Архиерейского подворья. Он отметил, что эта композиция стала украшением набережной Северной столицы.

«Возрождение храма — еще один достойный пример сотрудничества города и Русской православной церкви в деле сохранения духовных и нравственных ценностей нашего народа», — заявил Беглов.

На территории Санкт-Петербургской епархии помимо отреставрированного храма благоустроены прогулочные зоны и две детские площадки. Архиерейское подворье располагается в этом месте с 2018 года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что божья помощь поможет избежать экологического кризиса. Верующих он призвал молиться, чтобы бог дал силы контролировать свои потребности.