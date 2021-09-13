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Патриарх Кирилл освятил восстановленное Архиерейское подворье Петербургской епархии
Общество
Патриарх Кирилл освятил восстановленное Архиерейское подворье Петербургской епархии
Невские Новости  /  Сергей Борода

Санкт-Петербург, 13 сентября. Церемония освящения восстановленного Архиерейского подворья храма Святой Троицы прошла в Санкт-Петербургской епархии.

Освящением подворья на Октябрьской набережной руководил патриарх Кирилл. Губернатор региона Александр Беглов принял участие в мероприятии, сообщила пресс-служба администрации.

Глава Санкт-Петербурга выразил благодарность всем, кто занимался реставрацией собора и ремонтом Архиерейского подворья. Он отметил, что эта композиция стала украшением набережной Северной столицы.

«Возрождение храма — еще один достойный пример сотрудничества города и Русской православной церкви в деле сохранения духовных и нравственных ценностей нашего народа», — заявил Беглов.

На территории Санкт-Петербургской епархии помимо отреставрированного храма благоустроены прогулочные зоны и две детские площадки. Архиерейское подворье располагается в этом месте с 2018 года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что божья помощь поможет избежать экологического кризиса. Верующих он призвал молиться, чтобы бог дал силы контролировать свои потребности.

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патриарх Кирилл беглов храм святой троицы
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