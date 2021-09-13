Детский сад в Шушарах получил помощь от социолога Шугалея

Санкт-Петербург, 13 сентября. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), ученый-социолог Максим Шугалей обратил внимание на проблемы детского сада в Шушарах.

Социолог рассказал, что учреждение открыли недавно, но сам район застраивается очень быстро, поэтому существует проблема нехватки мест в детских садах. Сейчас подано почти 700 заявлений на 415 мест по проекту детского учреждения в Шушарах.

Шугалей с пониманием относится к недовольству родителей, которые вынесли нерешенные вопросы в медиапространство, указав, что в детском саду мало кроватей, шкафчиков и игрушек.

«В общем, решил помочь. Привез сегодня в 49 детский сад в Шушарах детские раскладушки с ортопедическим основанием с матрасами, одеяла и подушки. Всего 35 комплектов», — поделился социолог в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Максим Шугалей поддержал инициативу по индексации зарплат военным. Также социолог надеется, что заработные платы врачей и учителей тоже увеличатся.