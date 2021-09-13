Заслуженная артистка РФ Копылова-Панченко ответила на претензии к Александру Невскому за сотрудничество с ордой

Санкт-Петербург, 13 сентября. Руководитель хора Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» Валентина Копылова-Панченко заявила, что князь Александр Невский был талантливым полководцем и дипломатом.

Заслуженная артистка России Валентина Копылова-Панченко приняла участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной концерту в честь 800-летия Александра Невского в Петербурге. В студии журналисты попросили гостью прокомментировать критику в адрес полководца за сотрудничество с ордой. По мнению Копыловой-Панченко, Александр Невский всегда выбирал правильную тактику.

«В жизни все мы делимся на тех завоевателей, который идут в рукопашный бой, и тех, кто старается найти такую дорогу, которая избавит людей от смерти, от ужасных событий. И вот, Александр Невский, это не я придумала, а серьезные историки, он был такой. Когда надо было сражаться, он сражался, когда была возможность что-то сделать дипломатически, он делал», — ответила она.

Федеральное агентство новостей /

Журналист предположил, что негативные слова об Александре Невском могут быть частью пропагандистской войны, когда атаке подвергаются основы русской культуры. Копылова-Панченко согласилась с этой точкой зрения.

«Я очень одобряю политику Александра Невского. Очень одобряю. Все разумные люди, мой круг, круг моего покойного мужа академика Панченко, все одобряли его деятельность. А те, кто хочет сейчас воевать, будут говорить, что это не нужно делать. Это говорит определенная группа людей», — подытожила она.

С 12 по 19 сентября в Петербурге празднуют 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. В городе проводятся концерты, исторические и литературные вечера. В Духовно-просветительском Центре «Святодуховский» 17 сентября состоится концерт, где прозвучат сочинения, посвященные великому полководцу.