Руководитель оперного хора рассказала о концерте в честь 800-летия Александра Невского

Санкт-Петербург, 13 сентября. Концерт в честь 800-летия Александра Невского пройдет 17 сентября в Александро-Невской Лавре, сообщила руководитель хора при театре «Мюзик-Холл» Валентина Копылова-Панченко.

Санкт-Петербург отмечает 800-летие со дня рождения князя, великого полководца, причисленного к лику святых Российской православной церкви, Александра Невского. В честь праздника жителей Северной столицы с 12 по 19 сентября ждут шествия, концерты, литературные и исторические вечера. Одно из главных мероприятий — духовный концерт, посвященный Александру Невскому, — состоится 17 сентября в Александро-Невской Лавре.

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Заслуженная артистка России, руководитель оперного хора при «Мюзик-Холле» Валентина Копылова-Панченко вспоминает, что идея концерта возникла после конкурса композиторов в честь 300-летия Александро-Невской лавры. По ее словам, участники со всего мира прислали большое количество произведений, в которых воспевали великого святого князя.

Свое благословение концерту дал владыка лавры Назарий. В этом году в программу вошли произведения петербургских композиторов Михаила Малевича, Наталии Хасцлер, Ираиды Сальниковой и многих других. Как отметила руководитель оперного хора, самой необычной частью мероприятия станет выступление ансамбля гусляров.

«Во втором отделении прозвучат в основном произведения авторов-сочинителей, многие из которых являются священниками. <...> Директор духовно-просветительского центра Александро-Невской лавры «Святодуховский», отец Илия будет читать на концерте житие, которое будет сопровождаться песнопением», — рассказала о грядущем духовном концерте Копылова-Панченко.

Вечером, 12 сентября, по случаю годовщины со дня рождения Александра Невского прогремел праздничный салют. Залпы дал дивизион Михайловской военной академии на территории Петропавловской крепости. Кроме того, на улицах города появился специальный трамвай с изображением великого полководца. Транспортное средство можно встретить на маршруте №3 вплоть до конца декабря.