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Коммунальные службы Петербурга перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 13:29
Общество
Коммунальные службы Петербурга перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Невские Новости

Санкт-Петербург, 13 сентября. Дорожные службы Петербурга перешли в режим повышенной готовности из-за штормового ветра, порывы которого могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

Для уборки улиц Северной столицы в готовность приведено 459 единиц спецтехники, а также готовы выйти 920 работников ручного труда. Соответствующее поручение дал глава профильного комитета Сергей Малинин.

Предприятия будут следить за последствиями непогоды из-за высокой вероятности того, что сильный ветер повалит деревья. На данный момент парки и скверы приводят в порядок 269 машин и 861 специалист.

Похолодание и дожди в Петербург принес мощный циклон, названный немецкими синоптиками «Кийан». Местами может выпасть около 7-12 миллиметров осадков при месячной норме в 69 миллиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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