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Пригожин рассказал, за кого проголосует на выборах в ЗакС Петербурга
Общество
Пригожин рассказал, за кого проголосует на выборах в ЗакС Петербурга
ТАСС  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 13 сентября. Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что планирует голосовать за «Единую Россию» во время выборов в Законодательное собрание Петербурга.

Ответ бизнесмена на соответствующий запрос корреспондента Peterburg News опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». По словам Пригожина, он будет голосовать за единороссов. Кроме того, бизнесмен перечислил фамилии импонирующих ему кандидатов.

«Безусловно, я буду голосовать за «Единую Россию». За Четырбока, Егорова, Горшечникова, Титенко, Лыбаневу и Вишневских», — иронично сообщил Пригожин.

Петербургский предприниматель ранее высказался за обновление состава петербургского ЗакСа. По словам Евгения Пригожина, обновленный парламент мог бы исправить положение в городе в лучшую сторону.

На выборы в ЗакС Санкт-Петербурга выдвинули 511 кандидатов, из которых зарегистрировали 422 человека. За голоса избирателей будут бороться представители восьми объединений, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, Партию роста, «Новых людей», «Справедливую Россию — За правду», «Яблоко» и Российскую партию свободы и справедливости.

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