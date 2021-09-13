Депутат ЗакСа Ленобласти Петров предложил увеличить отпуск работающим с COVID-19 врачам

Санкт-Петербург, 13 сентября. Число оплачиваемых дней отпуска необходимо увеличить для врачей, лечащих пациентов с коронавирусом, заявил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.

Распространение коронавирусной инфекции удается сдерживать именно благодаря работе этих специалистов. По мнению Петрова, увеличение отпуска для таких медиков позволит улучшить их производительность труда. Депутат уже направил соответствующее предложение министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

«Прошу вас оценить идею о предоставлении врачам и медперсоналу, участвующему в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, дополнительных дней оплачиваемого отпуска», — приводит текст обращения RT.

Российские ученые разработали нейросеть, способную определить тяжесть течения коронавируса у только что заразившегося пациента. Сотрудники Нижегородского государственного университета использовали методы анализа данных и машинного обучения в своей разработке.

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. По ее словам, активная динамика заболевания наблюдается только в некоторых регионах, передает «Ридус».