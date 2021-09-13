Циклон «Кийан» принесет в Петербург похолодание и дожди в понедельник

Санкт-Петербург, 13 сентября. Мощный циклон, названный немецкими синоптиками «Кийан», будет отвечать за погоду в Петербурге, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Центр циклона, который окажется над Карелией, принесет с собой холодный атмосферный фронт. Так, в Северной столице ожидается пасмурная погода, усиление ветра и осадки в виде дождя.

«Местами может выпасть около 7-12 миллиметров осадков при месячной норме в 69 миллиметров», — подчеркнул Леус в Telegram.

Столбики уличных термометров покажут до +17 градусов, а в Ленинградской области — до +19 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью до десяти метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, заявил, что совсем скоро по настоящему осенняя погода придет в регионы Центра и Северо-Запада России. Температура воздуха начнет опускаться уже с 15 сентября.