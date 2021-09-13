Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 09:38
09:37
Общество
Фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» стал лидером российского проката
09:31
Происшествия
СК начал проверку после обнаружения трупа скульптора в новосибирском отеле
09:29
Общество
Циклон «Кийан» принесет в Петербург похолодание и дожди в понедельник
09:24
Экономика
Производители куриного мяса попросили у Минсельхоза новых работников
09:22
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 13 сентября, праздники, факты, люди
09:21
Происшествия
Талибы казнили банду похитителей детей в Мазари-Шарифе
09:21
Общество
Петербург отметил 800 лет со дня рождения Александра Невского праздничным салютом
09:17
Происшествия
Сотрудники МЧС экстренно ликвидируют разлив нефти под Новосибирском
09:16
Общество
Пермяки задолжали за услуги ЖКХ более 3 миллиардов рублей
09:15
Общество
Биолог Павел Глазков сфотографировал серых цапель на севере Петербурга
Все новости

Циклон «Кийан» принесет в Петербург похолодание и дожди в понедельник
Общество
Циклон «Кийан» принесет в Петербург похолодание и дожди в понедельник
pexels.com  /  Vlad Chețan

Санкт-Петербург, 13 сентября. Мощный циклон, названный немецкими синоптиками «Кийан», будет отвечать за погоду в Петербурге, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Центр циклона, который окажется над Карелией, принесет с собой холодный атмосферный фронт. Так, в Северной столице ожидается пасмурная погода, усиление ветра и осадки в виде дождя.

«Местами может выпасть около 7-12 миллиметров осадков при месячной норме в 69 миллиметров», — подчеркнул Леус в Telegram.

Столбики уличных термометров покажут до +17 градусов, а в Ленинградской области — до +19 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью до десяти метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, заявил, что совсем скоро по настоящему осенняя погода придет в регионы Центра и Северо-Запада России. Температура воздуха начнет опускаться уже с 15 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Циклон «Кийан» принесет в Петербург похолодание и дожди в понедельник
погода петербург дождь циклон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru