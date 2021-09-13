Петербург отметил 800 лет со дня рождения Александра Невского праздничным салютом

Санкт-Петербург, 13 сентября. В Петербурге по случаю очередной годовщины со дня рождения великого полководца Александра Невского прошел салют, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Мероприятие состоялось поздно вечером на территории Петропавловской крепости. Залпы салюта дал дивизион Михайловской военной академии, написал он у себя в telegram-канале.

Торжественные мероприятия в Северной столице начались еще рано утром. В Александро-Невской лавре под руководством патриарха Кирилла состоялась божественная литургия. Кроме того, в городе прошел крестный ход в честь дня перенесения мощей полководца.

В ночь на воскресенье в городе на Неве также прошло красочное лазерное шоу по мотивам жизни великого русского князя. Жители и гости Северной столицы увидели масштабную визуальную проекцию на разведенном Троицком мосту. Все действо сопровождала музыка Сергея Прокофьева, созданная для фильма «Александр Невский».

Уже в понедельник на дороги Петербурга выйдет специальный трамвай с изображением великого полководца. Брендированное транспортное средство отправится по маршруту № 3 и будет ходить до декабря, сообщает spbdnevnik.ru.