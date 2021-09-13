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Биолог Павел Глазков сфотографировал серых цапель на севере Петербурга
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Биолог Павел Глазков сфотографировал серых цапель на севере Петербурга

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 09:15
Общество
Биолог Павел Глазков сфотографировал серых цапель на севере Петербурга
vk.com  /  Птицы СПб и России

Санкт-Петербург, 13 сентября. Биолог Павел Глазков в социальных сетях поделился фотографиями серых цапель, которые приводнились на Большом Суздальском озере в Петербурге.

По словам специалиста, сейчас птицы готовятся к перелету в Африку. Всего на территории Ленинградской области обитают около 3 тыс. особей, а непосредственно в городе этих птиц можно заметить только во время пролета.

«Около десяти лет назад в нашем регионе стали появляться их сородичи — большие белые цапли. В 2019 году впервые был обнаружен случай, когда большие белые цапли свили гнездо и вывели потомство на территории нашего региона — на западе Ленинградской области, на Кургальском полуострове», — подчеркнул Глазков на своей личной странице «ВКонтакте».

Живут серые цапли очень небольшими колониями, которые называются цапельниками. При этом свои гнезда цапли стоят на деревьях, используют их по многу лет. Птицы образуют стабильные пары, а в выкармливании птенцов принимают участие оба родителя.

Несколько дней назад сотрудникам Ладожской орнитологической станции повстречался любопытный канюк. Фотография хищной птицы вызвала восторг у пользователей соцсетей.

Необычное видео ранее появилось на просторах интернета. В австралийском зоопарке сняли лирохвоста, который может очень точно копировать голос плачущего младенца, пишет «Ридус».

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