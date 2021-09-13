Биолог Павел Глазков сфотографировал серых цапель на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 13 сентября. Биолог Павел Глазков в социальных сетях поделился фотографиями серых цапель, которые приводнились на Большом Суздальском озере в Петербурге.

По словам специалиста, сейчас птицы готовятся к перелету в Африку. Всего на территории Ленинградской области обитают около 3 тыс. особей, а непосредственно в городе этих птиц можно заметить только во время пролета.

«Около десяти лет назад в нашем регионе стали появляться их сородичи — большие белые цапли. В 2019 году впервые был обнаружен случай, когда большие белые цапли свили гнездо и вывели потомство на территории нашего региона — на западе Ленинградской области, на Кургальском полуострове», — подчеркнул Глазков на своей личной странице «ВКонтакте».

Живут серые цапли очень небольшими колониями, которые называются цапельниками. При этом свои гнезда цапли стоят на деревьях, используют их по многу лет. Птицы образуют стабильные пары, а в выкармливании птенцов принимают участие оба родителя.

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