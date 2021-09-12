Петербургский ЗСД изменит тарифы после открытия Шуваловской развязки

Санкт-Петербург, 12 сентября. Оператор Западного скоростного диаметра изменит тарифную сетку в связи с открытием Шуваловской развязки.

Как говорится в сообщении компании «Магистраль Северной столицы», автомобилистам станут доступны три направления: заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД, заезд на ЗСД в сторону Богатырского проспекта и съезд с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с юга. Для легковых машин цена за одну зону останется 200 рублей. За проезд от КАД (Юг) до Шуваловского проспекта придется заплатить 248 рублей днем и 124 рубля ночью, а с Шуваловского проспекта до Автомобильной улицы — 288 и 144 рубля соответственно. Остальные тарифы проезда по ЗСД останутся прежними.

Правительство России ранее поддержало строительство новых дорожных развязок в Петербурге. Так, на севере города должна появиться Шкиперская развязка, а на юге — Витебская. Как новые объекты отразятся на загруженности дорог, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.