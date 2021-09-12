Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 13 сентября

Санкт-Петербург, 12 сентября. Жителей Петербурга в понедельник, 13 сентября, ожидает ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начало новой рабочей недели будет ветреным. Синоптики прогнозируют усиление порывов ветра до 20 метров в секунду.

В связи с такой погодой спасатели посоветовали петербуржцам соблюдать осторожность при выходе на улицу, избегая деревья, рекламные щиты и неустойчивые конструкции. Кроме того, водителям рекомендуется поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и шатких строений.

МЧС ранее предупредило жителей Ленобласти о кратковременных дождях, которые ожидаются в воскресенье. Местами при этом возможны грозы.