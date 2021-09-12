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Масштабное лазерное шоу по мотивам жизни князя Александра Невского прошло в Петербурге

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 14:18
Общество
Масштабное лазерное шоу по мотивам жизни князя Александра Невского прошло в Петербурге
lensvet.spb.ru  /  Пресс-служба СПб ГУП «Ленсвет».

Санкт-Петербург, 12 сентября. Красочное лазерное шоу по мотивам жизни русского князя Александра Невского состоялось в Петербурге в ночь на воскресенье.

Жители и гости Северной столицы смогли увидеть масштабную визуальную проекцию на разведенном Троицком мосту. Все действо сопровождала музыка Сергея Прокофьева, созданная специально для фильма «Александр Невский» режиссера Сергея Эйзенштейна.

Так, на мосту появлялись ключевые моменты из жизни великого полководца, которые повторялись каждые десять минут. Представление началось в 1:20 и продлилось до промежуточного ночного сведения Троицкого моста.

В Петербурге стартовал второй день военно-исторического фестиваля «Невская битва». Организаторы запланировали показать зрителям конные состязания между дружиной князя и европейскими рыцарями.

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петербург троицкий мост лазерное шоу
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