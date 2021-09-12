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Цена загородного жилья в Петербурге и Ленобласти выросла за лето на 12%

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 11:55
Экономика
Цена загородного жилья в Петербурге и Ленобласти выросла за лето на 12%
pxhere.com

Санкт-Петербург, 12 сентября. Стоимость загородных домов и дач под Санкт-Петербургом заметно выросла за прошедшее лето, сообщили аналитики компании ЦИАН.

За три летних месяца загородная недвижимость на территории Ленинградской области подорожала на 12%, а за год — на 39%. В Петербурге цены на дома выросли за год на 24%, а за лето — в среднем на 4%. Опрошенные РБК эксперты отмечают уход массового покупателя с рынка. По их мнению, бум прекращается, и ситуация возвращается в «допандемийное» состояние.

Пандемия стала катализатором роста спроса на частные дома. Интерес россиян к покупке загородного жилья держится на высоком уровне уже больше года. Однако по сравнению с летом 2020 года спрос на такую недвижимость сократился на 10%. В то же время он остается в 1,5 раза выше относительно показателей 2019 года.

Согласно статистике ЦИАН, средняя сумма сделки в сегменте загородной недвижимости в Ленобласти в августе 2021 года составила 16,7 млн рублей. Для Петербурга эта цифра составляет 30,9 млн рублей.

Банкир Антон Красильников ранее назвал необходимый объем накоплений для оформления ипотеки. Он подчеркнул, что помимо первоначального взноса, нужно заранее накопить дополнительную сумму.

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Все новости / Экономика / Цена загородного жилья в Петербурге и Ленобласти выросла за лето на 12%
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