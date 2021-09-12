Цена загородного жилья в Петербурге и Ленобласти выросла за лето на 12%

Санкт-Петербург, 12 сентября. Стоимость загородных домов и дач под Санкт-Петербургом заметно выросла за прошедшее лето, сообщили аналитики компании ЦИАН.

За три летних месяца загородная недвижимость на территории Ленинградской области подорожала на 12%, а за год — на 39%. В Петербурге цены на дома выросли за год на 24%, а за лето — в среднем на 4%. Опрошенные РБК эксперты отмечают уход массового покупателя с рынка. По их мнению, бум прекращается, и ситуация возвращается в «допандемийное» состояние.

Пандемия стала катализатором роста спроса на частные дома. Интерес россиян к покупке загородного жилья держится на высоком уровне уже больше года. Однако по сравнению с летом 2020 года спрос на такую недвижимость сократился на 10%. В то же время он остается в 1,5 раза выше относительно показателей 2019 года.

Согласно статистике ЦИАН, средняя сумма сделки в сегменте загородной недвижимости в Ленобласти в августе 2021 года составила 16,7 млн рублей. Для Петербурга эта цифра составляет 30,9 млн рублей.

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