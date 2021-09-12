Труп 27-летней ростовчанки с пакетом на голове нашли в съемной квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 сентября. Женский труп с пакетом на голове и признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов на севере Санкт-Петербурга.

Как сообщает ряд местных изданий, погибшей является девушка, которая за сутки до своей смерти арендовала жилье на проспекте Просвещения. В полицию в субботу, 11 сентября, обратилась местная жительница. Она рассказала, что пришла проверить квартиру друзей по их просьбе и обнаружила в ней тело предположительно убитого человека.