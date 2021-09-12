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Труп 27-летней ростовчанки с пакетом на голове нашли в съемной квартире в Петербурге

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 11:24
Происшествия
Труп 27-летней ростовчанки с пакетом на голове нашли в съемной квартире в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 12 сентября. Женский труп с пакетом на голове и признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов на севере Санкт-Петербурга.

Как сообщает ряд местных изданий, погибшей является девушка, которая за сутки до своей смерти арендовала жилье на проспекте Просвещения. В полицию в субботу, 11 сентября, обратилась местная жительница. Она рассказала, что пришла проверить квартиру друзей по их просьбе и обнаружила в ней тело предположительно убитого человека.

Прибывшие на место правоохранители установили, что погибшей является 27-летняя уроженка Ростовской области. На шее девушки находился ремень, а на голове — пакет. Известно, что до своего дня рождения она не дожила всего неделю.

Труп первым заметил 19-летний бывший муж собственницы жилища, которое она сдала на сутки — с 9 по 10 сентября. Подробности инцидента и точные причины смерти девушки станут известны по итогам проведенной проверки.

Ранее телеканал «360» сообщал об обнаружении женского трупа в подвале одного из домов центрального района Северной столицы России. Тело было наполовину закопано в песок.

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санкт-петербург труп проспект просвещения
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