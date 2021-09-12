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Патриарх Кирилл прибыл в Петербург на праздник перенесения мощей Александра Невского

  /   Обновлено: 12 сентября 2021 10:55
Общество
Патриарх Кирилл прибыл в Петербург на праздник перенесения мощей Александра Невского
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 12 сентября. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Петербург по случаю праздника перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского.

Глава РПЦ прибыл в Санкт-Петербург вечером 11 сентября. В Аэропорту Пулково его встретили глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, а также духовенство Санкт-Петербургской митрополии. Патриарх приехал вместе с митрополитом Воскресенским Дионисием и личным секретарем патриарха архимандритом Алексием.

В праздник предстоятель Русской православной церкви возглавит торжества, которые пройдут в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. В соборе состоится торжественная литургия. Вслед за ней пройдет малый крестный ход с мощами князя. После на площади Александра Невского для прихожан проведут праздничный молебен.

Второй день фестиваля «Невская битва» стартовал в Петербурге 12 сентября. Военно-исторический фестиваль, приуроченный к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, начался в Санкт-Петербурге 11 сентября.

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