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Доля инвесторов в жилищном сегменте Петербурга снизилась
Экономика
Доля инвесторов в жилищном сегменте Петербурга снизилась
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 сентября. Объем перепродаж на рынке жилья Северной столицы стал снижаться.

Спрос на жилищные объекты в Культурной столице начал сокращаться. Тенденция касается недвижимости, которая обычно покупается с целью перепродажи в будущем. В настоящее время, согласно оценкам экспертов отрасли, доля инвестсделок не выходит за рамки 15%. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что ранее рынок отличался более высокой активностью (порядка 25%). По мнению аналитиков, тренд изменился в связи с влиянием нескольких факторов, среди которых — рост цен на недвижимость, снижение темпов роста стоимости объектов, а также популяризация проектного финансирования в строительном сегменте.

Уровень перепродажи жилья в Петербурге в период с 2017 по 2018 год составлял 7-11%, а в 2019-2921 годах возрастал до 15-18%, указывает директор департамента жилой недвижимости Colliers Елизавета Конвей. Впоследствии тенденция начала меняться, на что повлияло учреждение государственной льготной ипотеки и изменение ее условий.

Заинтересованность инвесторов снизилась и будет уменьшаться дальше, так как порог входа на рынок поднялся с 2,5 млн рублей до 3,7 млн рублей, возможная прибыль из-за проектного финансирования укоротилась, а льготные условия на ипотеку стали предоставлять меньше возможностей.

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петербург жилье недвижимость
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