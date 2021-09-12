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Второй день фестиваля «Невская битва» стартовал в Петербурге 12 сентября
Общество
Второй день фестиваля «Невская битва» стартовал в Петербурге 12 сентября
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 12 сентября. Военно-исторический фестиваль «Невская битва», приуроченный к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, стартовал в Санкт-Петербурге 11 сентября.

Мероприятие нацелено на то, чтобы познакомить зрителей с военной архитектурой Руси и Европы XIII века. Главным событием первого дня фестиваля стала реконструкция Невского сражения, которое произошло в 1240 году между новгородскими и шведскими войсками. Участникам рассказали об исторической значимости победы князя Александра Ярославовича, предотвратившего угрозу нашествия врагов с севера.

Во второй день фестиваля организаторы запланировали показать зрителям конные состязания между дружиной князя и европейскими рыцарями, дуэльные состязания на мечах, а также пешие баталии. Посетить фестиваль можно до семи часов вечера на Кронверкской набережной Петропавловской крепости.

Острог эпохи Петра I реконструируют в Новосибирской области. Ученые планируют на основании истории оборонительных пунктов сделать серию графических и объемных реконструкций памятников.

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петербург история фестиваль невская битва
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