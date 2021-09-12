Мужчину госпитализировали после драки на Лиговском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 сентября. Мужчина получил травмы и был госпитализирован после драки во дворе дома 50 по Лиговскому проспекту в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел накануне вечером. На сигнал о драке со стрельбой прибыли три патрульных экипажа Росгвардии, сообщает со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа войск национальной гвардии портал 78.ru.

Стражи порядка оказались на месте происшествия через четыре минуты после звонка, но застали лишь пострадавшего мужчину. Его обидчики к этому времени успели разбежаться. Избитый мужчина госпитализирован, сообщение о стрельбе не подтвердилось, отмечают в правоохранительных органах. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что группа приезжих подрались в кафе в Красногвардейском районе Северной столицы, используя в качестве оружия ножи и вилки. В результате инцидента три человека в возрасте от 29 до 38 лет получили черепно-мозговые травмы.