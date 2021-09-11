Историк Колотило поддержал идею Беглова о переименовании улицы Петербурга в честь зенитчиц

Санкт-Петербург, 11 сентября. Увековечивание в памяти имена людей, которые защищали Ленинград от фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, необходимо для будущих поколений.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о переименовании Зольной улицы в городе. Она будет названа в память о девушках-зенитчицах, которые защищали Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Инициативу Беглова поддержал кандидат географических наук, историк Леонид Колотило. Он подчеркнул, что действия, направленные на увековечивание памяти о жертвах страшных военных лет, невозможно переоценить.

«Я считаю, что увековечивание памяти погибших во время блокады, защищавших нас, является не просто благим, а можно сказать, святым делом», — подчеркнул Колотило в беседе с «Невскими Новостями».

Также решение градоначальника высоко оценил краевед Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев. Он считает, что как современные жители, так и потомки должны «хранить вечность» и помнить о ВОВ и блокаде Ленинграда. Специалисты сошлись во мнении, что сохранение памяти необходимо, чтобы будущие поколения не забывали о страшных событиях войны.

Политолог Владимир Соловейчик ранее объяснил важность открытия института блокады Ленинграда в Петербурге. Инициатива поступила от губернатора города Александра Беглова.