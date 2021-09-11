А Шендерович-то ненастоящий: кого еще «клонируют» по примеру Вишневского

Санкт-Петербург, 11 сентября. Предприниматель Евгений Пригожин с юмором ответил на вопрос об иске к «Эху Москвы» и журналисту Виктору Шендеровичу. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

СМИ направили запрос бизнесмену о суде с Виктором Шендеровичем, который заявил, что «с нетерпением ждет» этого процесса. Евгений Пригожин выразил готовность оплатить ответчику билет, если тот сообщит дату своего приезда. По словам предпринимателя, иностранные фонды, за счет которых раньше существовал журналист, серьезно ограничили его доходы из-за бездарности.

«Я уже просил своих юристов быть с ним помягче, ведь он вполне может оказаться ненастоящим, не зря же он являлся автором программы «Куклы». Поэтому в связи с последними событиями по клонированию Вишневского, мне мои юристы, они же парапсихологи, рекомендуют быть аккуратнее с такими деликатными вопросами как создание генетических копий или раздвоение в глазах», — отметил бизнесмен.

Пригожин также пожелал успехов «всем Борисам Лазаревичам», информирует пресс-служба «Конкорда».

Такой комментарий последовал на фоне иска предпринимателя к изданию «Эхо Москвы» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пригожин потребовал компенсации за причиненный моральный ущерб в связи со словами, которые не соответствовали действительности и касались предпринимателя.