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МЧС предупредило петербуржцев о дождях и грозах в воскресенье
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о дождях и грозах в воскресенье
pixabay.com

Санкт-Петербург, 11 сентября. Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в воскресенье, 12 сентября. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.

В последний день текущей недели в Северной столице прогнозируются кратковременные дожди. Местами возможны грозы, а также усиление порывов ветра. Ночью может образоваться туман. Температура днем поднимется до +18...+20 градусов.

В связи с такими погодными условиями спасатели призвали петербуржцев проявлять осторожность при выходе на улицу. Кроме того, рекомендуется избегать рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций. Автомобилистам необходимо оставлять транспортное средство в гараже или в другом безопасном месте, находящемся вдали от деревьев и неустойчивых сооружений.

Жителям Москвы тем временем пообещали «августовскую погоду» в эти выходные. Так, в воскресенье уличные термометры покажут около +24 градусов.

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