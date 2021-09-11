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Сотрудники Ленинградского зоопарка показали прогулку застенчивой альпака Шарлотки
Общество
Сотрудники Ленинградского зоопарка показали прогулку застенчивой альпака Шарлотки
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Григорьева Оксана

Санкт-Петербург, 11 сентября. Специалисты опубликовали в соцсети новое видео с прогулки маленькой альпака Шарлотки. Они попросили не пугать малышку и не подходить к ней слишком близко.

Работники зоопарка отметили, что животное потихоньку начало социально адаптироваться и привыкать к людям. Альпака успешно стала преодолевать препятствия на своем пути, например, перепрыгивать через невысокие ограждения.

Специалисты попросили посетителей вести себя с пугливой Шарлоткой как можно аккуратнее. Они посоветовали не подходить к ней слишком близко, не издавать громкие и резкие звуки.

В начале августа лемур из Ленинградского зоопарка начал использовать шпороносную черепаху в качестве личного транспорта, сообщал телеканал «360». Он забрался на спину к своей соседке по вольеру и путешествовал по клетке.

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