Теплая погода и дожди ожидаются в Петербурге 11 сентября

Санкт-Петербург, 11 сентября. Теплая погода придет в Северную столицу в субботу, 11 сентября. При этом местами в городе пройдут кратковременные дожди.

Синоптическая обстановка будет формироваться в Санкт-Петербурге под влиянием проходящего атмосферного фронта. Затем на погоду будет влиять теплый сектор североатлантического циклона. В городе ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдут слабые дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температурный фон на один–два градуса превысит климатическую норму. Столбики термометров в Санкт-Петербурге покажут до +20 градусов. В Ленинградской области воздух прогреется до +21 градуса. Скорость ветра составит 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет медленно понижаться, показатель составит 759 миллиметров ртутного столба, что примерно соответствует норме.

«Августовская погода» ожидается в Москве в выходные. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.