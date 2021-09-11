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Пламя охватило автомобиль Renault в Красногвардейском районе Петербурга

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 06:46
Происшествия
Пламя охватило автомобиль Renault в Красногвардейском районе Петербурга
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Санкт-Петербург, 11 сентября. Сообщение о пожаре в Красногвардейском районе Петербурга поступило в 04:48 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Спасатели установили, что по адресу проспект Энергетиков дом 28, корпус 7 загорелась иномарка Renault. Транспортное средство выгорело по всей площади. Пожарная бригада в составе двух единиц спецтехники и девяти сотрудников МЧС оперативно справилась с огнем. Информация о пострадавших не поступала.

Серьезный пожар случился вечером 10 сентября в Северной столице. На Кингисеппском шоссе произошло возгорание ангара на площади 100 квадратных метров. Пожару была присвоена вторая категория сложности.

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пожар renault красногвардейский район
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