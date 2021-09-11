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МВД: Kia вошла в список самых угоняемых автомобилей в Петербурге
Общество
МВД: Kia вошла в список самых угоняемых автомобилей в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 11 сентября. Сотрудники уголовного розыска стали чаще находить похищенные автомобили. По информации ГУ МВД по Петербургу, одной из самых часто угоняемых машин считается Kia.

Грамотный подход сотрудников уголовного розыска к раскрытию преступлений привел к ликвидации профессиональных автоугонщиков. За два года количество похищенных транспортных средств сократилось почти вдвое, передают «Невские новости».

Согласно информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за первое полугодие текущего года отмечается снижение автоугонов во всех районах города. Тем не менее в список любимых марок машин для краж у злоумышленников являются Kia, Hyundai и Mitsubishi.

Некоторые угнанные автомобили могут попасть в ДТП. Один из таких случаев произошел на днях в Петербурге. Бездомный похитил BMW и стал участником аварии. После инцидента он вернул транспорт на место стоянки.

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мвд автомобиль угон
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