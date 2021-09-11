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Политолог Соловейчик: Петербург справляется с проблемами в системах теплоснабжения
Общество
Политолог Соловейчик: Петербург справляется с проблемами в системах теплоснабжения
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;  /  Елена Васильева

Санкт-Петербург, 11 сентября. Периодическое протапливание домов в Петербурге начнется с 13 сентября. По мнению политолога Владимира Соловейчика, настал подходящий момент для подачи тепла.

Отопление подадут в дома петербуржцев, когда среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше восьми градусов на протяжении пяти дней. По словам губернатора города Александра Беглова, все объекты уже были готовы к теплоснабжению еще 1 сентября, передают «Невские новости».

«Уже действительно пора начать отопительный сезон, люди замерзают. После дождя и плохой погоды хочется согреться дома. То, что все специалисты и системы готовы — это очень хорошо», — отметил политолог Соловейчик.

Сейчас ситуация с теплоснабжением в Петербурге улучшилась. Проблем, с которыми сталкивается город зимой, стало меньше. Если раньше укладывали старые трубы, то сейчас этого нет. Подача стабильного отопления стала результатом грамотных решений правительства, заключил специалист.

Периодическое протапливание начнется уже на следующей неделе. Речь идет о социально важных объектах Петербурга. К ним относятся школы, больницы, детские сады. Пока официального распоряжения не поступало.

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