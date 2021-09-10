Режиссер Чардымский объяснил, из чего складывается бюджет фильма

Санкт-Петербург, 10 сентября. Многие ложно полагают, что хороший фильм можно снять только за большие деньги. Режиссер Алексей Чардымский привел примеры лент, где успех был обусловлен личными ресурсами авторов.

Успех художественного фильма в прокате не зависит только от бюджета, настаивает Чардымский. Камерная драма о семейных перипетиях не станет лучше, если на нее вдруг будут выделены миллионы долларов. Режиссер объяснил, что картина «как кубик Рубика», поэтому средства на съемки складываются в основном из факторов, связанных с технологией производственного процесса. На конечный бюджет влияет наличие компьютерной графики, дорогих костюмов для актеров, сложных сцен с большим количеством массовки и многое другое.

««Стиляги» почему дорогой фильм? Потому что мюзикл, там танцы, песни, костюмы. А если нет дорогих составляющих, то у фильма может быть скромный бюджет. Возможно не 50 миллионов долларов, а 50 миллионов рублей. Например, актриса, Ольга Глагольева сняла свой фильм за 400 тысяч рублей», — отметил Чардымский на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам режиссера, в последние десятилетия в бюджет закладываются и затраты на раскрутку фильмов. В современных реалиях надо очень сильно вложиться в рекламу и продвижение, чтобы зритель пришел в кинотеатр именно на твою картину. Для российского кино подобное все еще в новинку — раньше, в СССР, этим занималось государство, которое по сути и было главным продюсером художественных лент.

По мнению Алексея Чардымского, большой бюджет априори не означает, что фильм получится хорошим. Он подчеркнул, что история кинематографа знает много примеров, когда фильмы становились успешными благодаря личным внутренним ресурсам постановщиков, который в буквальном смысле живут своей профессией.

Ранее Чардымский вместе со своим коллегой, режиссером и сценаристом Сергеем Надеиным обсудил идею квотирования голливудских фильмов. Подобная мера, по мнению деятелей кино, принесет большую пользу российскому кинематографу.