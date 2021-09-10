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Создатели «Биатлониста» раскрыли подробности работы над фильмом

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 20:09
Общество
Создатели «Биатлониста» раскрыли подробности работы над фильмом
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 сентября. Режиссеры Сергей Надеин и Алексей Чардымский работают над фильмом «Биатлонист», к созданию которого приложил руку олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Картина посвящена российскому биатлону. Кинематографистов консультировал олимпийский чемпион Тихонов. Чардымский вспомнил, что несколько лет назад брал интервью у легендарного спортсмена, и не мог не предложить ему поработать над лентой.

Надеин отметил, что биатлон — популярный вид спорта. Он поблагодарил спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за вклад в популяризацию спорта. По его мнению, журналист делает из биатлона шоу, хотя «бывает иногда несет чушь». Режиссер признался, что хотел бы видеть Губерниева в качестве комментатора в фильме «Биатлонист».

Появление еще одной звезды ожидается в российской киноленте. Речь идет о знаменитом норвежском биатлонисте Уле-Эйнаре Бьорндалене, который множество раз становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионат мира.

«У меня там есть сцена, где, но это, наверное, будет дорого стоить, где сам король биатлона Уле-Эйнар Бьорндален благодарит нашего спортсмена. Но я не знаю, сколько он запросит за три фразы, потому что это символ биатлона. <…> Я видел, как он тренируется, он ходит по горячим углям, и он тренируется за свои деньги. И я боготворю его, боготворят все», — сказал Надеин на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

По словам режиссера, в картине будет история о Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Надеин сообщил, что на этом будет закручена интрига.

Режиссеры Сергей Надеин и Алексей Чардымский стали гостями пресс-конференции, посвященной отечественному кинематографу. Они рассказали о самом сложном жанре, картины в котором практически не снимают в России.

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Все новости / Общество / Создатели «Биатлониста» раскрыли подробности работы над фильмом
кино биатлон надеин чардымский
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