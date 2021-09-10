Режиссеры Надеин и Чардымский назвали детские фильмы-сказки самым сложным жанром в кино

Санкт-Петербург, 10 сентября. Режиссеры Сергей Надеин и Алексей Чардымский обсудили главные причины отсутствия детского в кино в России. Сами деятели кино признались, что не взялись бы за съемки фильма-сказки.

За последние десятилетия резко сократилось количество фильмов для маленьких зрителей. Вопрос детского кино в России стоит очень остро — даже те редкие попытки, которые делают режиссеры в этом жанре, оказываются провальными. Казалось бы, у постановщиков есть мощная база для производства детских фильмов — русские народные сказки, былины, легенды, баллады и многое другое. Режиссер-документалист Сергей Надеин уверен, что «эта древность» не поможет возродить жанр.

По его словам, дети просто перестали верить в чудеса, ведь всеми их чувствами и ощущениями завладел интернет. С мнением Надеина согласен его коллега, режиссер и сценарист Алексей Чардымский.

«Дети стали более взрослыми и не верят больше в Деда Мороза. Зато они верят в интернет. Поэтому детское кино нужно делать с нуля – строить новые отношения с детьми на новых ценностях», — объяснил Чардымский во время пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Кинематографисты отметили, что перед индустрией стоит задача «перебить интернетовский контент». Только в этом случае детское кино в России получит новую жизнь, считают режиссеры.

Надеин и Чардымский назвали детские фильмы-сказки самым сложным жанром. По словам Сергея Надеина, мысль снять сказку для детей кажется ему интересной, однако сам он не готов к подобному проекту.

Ранее эксперты подискутировали на тему необходимости цензуры в искусстве. Во время беседы они согласились с мнением главы Минобороны РФ Сергеем Шойгу, который недавно назвал разложение общества одной из главных проблем для России.