Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 20:43
20:41
Общество
Оксану Пушкину возмутила история с недопуском ребенка с синдромом Дауна на аттракцион
20:36
Весь мир
Судан подтвердил, что плотина Хидасэ нанесла ущерб стране
20:36
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего ангара на Кингисеппском шоссе
20:35
Общество
Судьба Меган Маркл и принца Гарри была известна астрологу принцессы Дианы
20:34
Политика
Путин и Лукашенко собрали «пазл» Союза России и Белоруссии
20:33
Весь мир
Колумбия столкнулась с гуманитарным кризисом из-за тысяч мигрантов, рвущихся в США
20:32
Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал Долину «самой яркой певицей на сегодняшней эстраде»
20:30
В Киеве готовятся водрузить на постамент скульптуру борща как памятника Украине
20:28
Весь мир
Египет призвал арабские государства объединиться против иностранного вмешательства
20:21
Наука
Ученые из Швейцарской высшей технической школы исследовали пленку на холодном чае
Все новости

Режиссеры Надеин и Чардымский назвали детские фильмы-сказки самым сложным жанром в кино

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:56
Общество
Режиссеры Надеин и Чардымский назвали детские фильмы-сказки самым сложным жанром в кино
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 сентября. Режиссеры Сергей Надеин и Алексей Чардымский обсудили главные причины отсутствия детского в кино в России. Сами деятели кино признались, что не взялись бы за съемки фильма-сказки.

За последние десятилетия резко сократилось количество фильмов для маленьких зрителей. Вопрос детского кино в России стоит очень остро — даже те редкие попытки, которые делают режиссеры в этом жанре, оказываются провальными. Казалось бы, у постановщиков есть мощная база для производства детских фильмов — русские народные сказки, былины, легенды, баллады и многое другое. Режиссер-документалист Сергей Надеин уверен, что «эта древность» не поможет возродить жанр.

По его словам, дети просто перестали верить в чудеса, ведь всеми их чувствами и ощущениями завладел интернет. С мнением Надеина согласен его коллега, режиссер и сценарист Алексей Чардымский.

«Дети стали более взрослыми и не верят больше в Деда Мороза. Зато они верят в интернет. Поэтому детское кино нужно делать с нуля – строить новые отношения с детьми на новых ценностях», — объяснил Чардымский во время пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Кинематографисты отметили, что перед индустрией стоит задача «перебить интернетовский контент». Только в этом случае детское кино в России получит новую жизнь, считают режиссеры.

Надеин и Чардымский назвали детские фильмы-сказки самым сложным жанром. По словам Сергея Надеина, мысль снять сказку для детей кажется ему интересной, однако сам он не готов к подобному проекту.

Ранее эксперты подискутировали на тему необходимости цензуры в искусстве. Во время беседы они согласились с мнением главы Минобороны РФ Сергеем Шойгу, который недавно назвал разложение общества одной из главных проблем для России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Режиссеры Надеин и Чардымский назвали детские фильмы-сказки самым сложным жанром в кино
дети кино фильмы сказки надеин чардымский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru