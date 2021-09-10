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Петербургские дорожники ограничат движение по участку КАД из-за ремонта дороги

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 16:34
Общество
Петербургские дорожники ограничат движение по участку КАД из-за ремонта дороги
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Санкт-Петербург, 10 сентября. Участок КАД между Большим Обуховским мостом и развязкой с Софийской улицей в Санкт-Петербурге частично перекроют на неделю.

Движение будет ограничено по двум полосам внутреннего кольца в районе вантового моста с 11 по 18 сентября, дорожники займутся устранением колейности покрытия на проезжей части. По двум остальным полосам введут ограничение скорости движения до 50 километров в час, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По правилам безопасности на ремонтируемых полосах будут установлены дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Сведения об ограничении на участке дороги будет выведена на информационное табло КАД.

Остается перекрытым участок Кольцевой автодороги между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной, здесь также устраняют колейность трассы. Работы планируется закончить 13 сентября.

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кад ремонт покрытик
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