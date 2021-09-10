Судно загорелось на территории «Кронштадского морского завода»

Санкт-Петербург, 10 сентября. Пожар произошел на судне, стоящем в сухом доке «Кронштадтского морского завода». Огонь охватил каюту, расположенную на минус первой палубе.

Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В 15:06 огонь удалось локализовать, а затем ликвидировать, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. Причины пожара устанавливают специалисты. Информация о пострадавших пока отсутствует.