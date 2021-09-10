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Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка проводила лето, угостившись сочным арбузом
Общество
Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка проводила лето, угостившись сочным арбузом
pexels.com  /  Any Lane

Санкт-Петербург, 10 сентября. Пока арбузный сезон не подошел к концу, работники Ленинградского зоопарка спешат регулярно угощать своих подопечных. Медведицу Хаарчаану сладкой ягодой баловали 1-2 раза в неделю.

Пресс-служба городского зоосада накануне поделилась видео, на котором белая медведица, главная в зоопарке любительница арбузов, в очередной раз трапезничает большой ягодой. Хаарчаана без раздумий бросается в воду, едва увидев бахчевой плод. К поглощению угощения медведица приступает прямо в бассейне, без усилий разломив толстую кожуру.

Сами же работники парка уверены, что такие лакомства вносят разнообразие в рацион их подопечных и обогащают среду их обитания. Поэтому они стараются каждый арбузный сезон радовать животных.

Фермер из Соль-Илецка мог бы стать потенциальным поставщиком бахчевых угощений для Хаарчааны — ему удалось вырастить самый большой арбуз в России, передает РИА56.

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