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Песков заявил, что у Кремля нет планов по переименованию Петербурга
Общество
Песков заявил, что у Кремля нет планов по переименованию Петербурга
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Санкт-Петербург, 10 сентября. Инициатив о переименовании Петербурга в Ленинград нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас это де-факто и де-юре название Северной столицы, отметили в Кремле. В рамках брифинга журналисты спросили у Дмитрия Пескова, есть ли у президента РФ Владимира Путина какие-либо инициативы о переименовании Петербурга. В этом году исполнилось 30 лет со дня переименования города.

Память жертв блокады Ленинграда почтили в Петербурге 8 сентября. Участники акции возложили цветы и венки к мемориальной доске на доме №14 Невского проспекта. Памятная табличка гласит, что это место в городе было одним из самых опасных во время артобстрела.

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кремль петербург ленинград
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