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Периодическое протапливание в Петербурге начнется с 13 сентября
Общество
Периодическое протапливание в Петербурге начнется с 13 сентября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 сентября. Отопление в домах Петербурга может появиться уже в начале следующей недели, заявили в городском энергетическом комплексе.

В данный момент речь идет только о периодическом протапливании социально важных объектов. К ним относят школы, больницы, детские садики и т. д., добавили в ведомстве.

«На данный момент решается вопрос, чтобы начать периодические протапливания с 13 сентября, но официального распоряжения пока нет. Оно должно появиться в ближайшее время», — пишет «КП-Петербург».

Резкое похолодание наблюдается также и в столице России. В связи с этим власти Москвы начали досрочно включать отопление в социальных учреждениях города.

В пятницу, 10 сентября, в Петербурге ожидается солнце. За погоду в последний рабочий день недели будет отвечать гребень антициклона, который принесет в Северную столицу переменную облачность, а температурный фон будет немного выше обычных для сентября значений, сообщает spbdnevnik.ru.

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