Пожарные ликвидировали возгорание на автомойке в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 сентября. Сообщение о пожаре на автомойке в Кировском районе Петербурга поступило 7 сентября в 02:49 по московскому времени. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что полыхает здание автомойки по адресу проспект Маршала Жукова, дом 46. В помещении обгорела стена, дощатая пристройка и часть металлического вагончика. В 03:51 возгорание было ликвидировано усилиями 15 сотрудников МЧС. К тушению пожара также было привлечено три единицы спецтехники.

Недавно в Приморском районе Петербурга загорелся микроавтобус. Спасатели оперативно выехали на место происшествия и ликвидировали возгорание. По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.