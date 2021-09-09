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Федеральная поддержка проектов Беглова ускорит строительство дорог в Петербурге
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Федеральная поддержка проектов Беглова ускорит строительство дорог в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 9 сентября. Строительство новых развязок в Петербурге, которое поддержало правительство России, положительно скажется на транспортном сообщении в городе, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин принял решение о финансировании строительства Шкиперской и Витебской развязок в Петербурге. Об этом стало известно на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

По словам Дмитрия Попова, Шкиперовская развязка нужна для снижения транспортной нагрузки на участке выезда с Васильевского острова в сторону Приморского района. Сейчас там регулярно наблюдаются заторы.

«Василеостровский район будет рад этому обстоятельству. <...> Больше дорог — хорошо, разгрузим эту развязку», — поделился он с изданием Невские Новости.

Строительство Витебской развязки ведется с марта текущего года, напомнил эксперт. Он считает, что благодаря федеральной поддержке проект завершат быстрее.

В августе губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о планах ускорить строительство дорог. Уже через несколько лет новая магистраль от ЗСД до Ленобласти сократит путь водителям и поможет разгрузить центральные улицы Северной столицы.

Ранее Беглов открыл участок Софийской улицы, который улучшил пропускную способность дорог Колпинского района. Градоначальник высоко оценил качество дорожного полотна.

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