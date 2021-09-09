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Комитет по энергетике Петербурга присоединился к работе над реестром обещаний Беглова
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Комитет по энергетике Петербурга присоединился к работе над реестром обещаний Беглова

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 17:03
Общество
Комитет по энергетике Петербурга присоединился к работе над реестром обещаний Беглова
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 9 сентября. Обещанные губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым освещение на Ям-Ижорском шоссе и котельная во Фрунзенском районе будут сданы в срок, сообщили в комитете по энергетике.

Реестр исполнения обещаний Беглова запустили в Петербурге, чтобы проверить их исполнение. К работе в данном направлении присоединился комитет по энергетике. В июле 2021 года градоначальник пообещал, что на Ям-Ижорском шоссе в Пушкинском районе до 31 декабря установят современное освещение. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком, рассказали в комитете корреспондентам «Мойки78».

Еще одной важной задачей городских властей является развитие инженерной инфраструктуры рядом с новостройками. В апреле 2021 года Беглов пообещал собственникам жилья в строящихся зданиях Фрунзенского района новую котельную. Возведение объекта синхронизировано с вводом в эксплуатацию двух жилых комплексов. Котельная заработает, как только владельцы недвижимости получат ключи, заверили в комитете по энергетике. Обрушившиеся на Петербург дожди указали на актуальность проблемы ливневок. На данный момент Смольный приступил к ее решению. Работы по модернизации уже завершили на восьми объектах, добавили в комитете.

Недавно губернатор открыл комплекс, который сделает спортивные занятия более доступными для детей. Церемония состоялась на базе Центра содействия семейному воспитанию.

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