Правительство одобрило кредит на строительство двух дорожных развязок в Петербурге

Москва, 9 сентября. Федеральное правительство одобрило инфраструктурный кредит Санкт-Петербургу на строительство двух крупных дорожных развязок и на обновление парка троллейбусов и трамваев.

Как уточнил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, речь идет о строительстве Витебской развязки и транспортной развязки на ЗСД. По его словам, это важные и нужные проекты для Северной столицы, которые должны улучшить транспортную ситуацию в городе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов добавило, что часть кредита будет направлена на закупку 629 трамваем и 587 троллейбусов. По словам градоначальника, развитие электротранспорта улучшит экологическую ситуацию в городе, а новые развязки нужны для дальнейшего развития городских территорий, в том числе бывших промзон. Суммарный бюджет проектов составляет 24 млрд рублей, значительная часть из которых - средства инфраструктурного кредита, добавил губернатор.

Автоэксперт Дмитрий Попов ранее оценил новую площадку для экологичных городских автобусов в Санкт-Петербурге. Ожидается, что газомоторный общественный транспорт появится на улицах города на Неве в следующем году.