Детскую экотропу открыли в заказнике «Северное побережье Невской губы» в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Экологический маршрут для детей впервые появился в Санкт-Петербурге не территории заказника «Северное побережье Невской губы», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Протяженность тропы превышает два километра. Благодаря появлению нового объекта ребята разных возрастов смогут получить информацию о природе и фольклоре Северо-Запада, а также увидеть дуб возрастом не менее 340 лет. Растение занесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Такой маршрут может стать новой точкой притяжения для туристов с детьми, передает пресс-служба администрации слова губернатора Александра Беглова.

«Развитие экологических маршрутов позволяет познакомиться с уникальными особенностями природы нашего города. Экологическую культуру, бережное отношение к природе необходимо воспитывать с юных лет», — отметил градоначальник.

На экомаршруте установлено 15 информационных стендов для юных петербуржцев. Путешествие проходит по территории заказника «Северное побережье Невской губы». Первыми посетителями стали школьники Приморского района и читатели Детской библиотеки Зеленогорска.

В заказнике находятся стоянки перелетных птиц, некоторые виды которых занесены в Красную книгу. С предложением создать экотропу для детей выступили жители поселка Лисий Нос.