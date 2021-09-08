Политолог Владимир Соловейчик объяснил историческую значимость открытого Бегловым института блокады

Санкт-Петербург, 8 сентября. Инициативы властей Петербурга касательно блокады Ленинграда важны для жителей города, особенно для тех, кто потерял родных в той трагедии, отметил политолог Владимир Соловейчик.

Институт истории обороны и блокады Ленинграда появился в Санкт-Петербурге по указу президента России Владимира Путина. В церемонии открытия принял участие губернатор города Александр Беглов. Новое учреждение станет своего рода дополнением Музея блокады в Соляном переулке.

По словам градоначальника, институт в скором времени представит программу образования для молодого поколения. Сотрудники музея буду заниматься разработкой цифрового архива и проведением конференций на международном уровне. Политолог Соловейчик отметил, что благодаря подобным инициативам в стране сохранится память о страшных событиях Великой Отечественной войны и подвиге россиян.

«Изучение этих событий поможет сохранить память, узнать больше об обстоятельствах, при которых люди проводили последние месяцы своей жизни в борьбе за Ленинград. У кого-то может проясниться судьба предков», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом «Невских новостей».

Соловейчик указал, что открытый Бегловым институт сможет заниматься разбором архивных документов и готовить материалы для изучения событий в историческом контексте. Кроме того, знакомство с историей поможет людям лучше узнать о своей семье или жителях Петербурга в целом.

«Все, что делается правительством, — хорошо. В каждой ленинградской семье есть кто-то, кто отдал жизнь за нашу Родину, за город-герой Ленинград. Мой дед погиб в апреле 1942 года, защищая блокадный город от гитлеровцев», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее о памятном дне для всех жителей Санкт-Петербурга высказался депутат Сергей Вострецов. Парламентарий отметил, что невероятно гордится возможностью жить вместе с семьей в городе с такой героической историей.