Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 21:30
21:15
Общество
Дать свободу или контролировать: что судебной системе делать с серийными убийцами
21:13
Весь мир
Переживания Туниса: партия «Ан-Нахда» скрыто восстановила контакты с Лондоном
21:11
Весь мир
Торговый дефицит в Алжире снизился на 88% с начала года
21:11
Общество
Заключенные из Нижнего Тагила сняли жизнеутверждающий ролик в костюмах ромашек
21:04
Весь мир
Губернатор Техаса подписал скандальный законопроект о правилах голосования
21:04
Шоу-бизнес
Экс-звезда Comedy Woman Варнава призналась в романе с женатым мужчиной
21:04
Политика
Востоковед Иванько объяснил «опасность» американской версии договора между Японией и СССР
21:02
Армия
Израильская компания Rafael намерена продать ракеты Spike LR2 Польше и Сербии
21:01
Весь мир
Почти 80 бойцов погибли в ходе боев за йеменский Мариб
21:01
Спорт
Экс-полузащитник ЦСКА Влашич присоединился к английскому «Вест Хэму»
Все новости

Политолог Владимир Соловейчик объяснил историческую значимость открытого Бегловым института блокады

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 20:48
Общество
Политолог Владимир Соловейчик объяснил историческую значимость открытого Бегловым института блокады
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 8 сентября. Инициативы властей Петербурга касательно блокады Ленинграда важны для жителей города, особенно для тех, кто потерял родных в той трагедии, отметил политолог Владимир Соловейчик.

Институт истории обороны и блокады Ленинграда появился в Санкт-Петербурге по указу президента России Владимира Путина. В церемонии открытия принял участие губернатор города Александр Беглов. Новое учреждение станет своего рода дополнением Музея блокады в Соляном переулке.

По словам градоначальника, институт в скором времени представит программу образования для молодого поколения. Сотрудники музея буду заниматься разработкой цифрового архива и проведением конференций на международном уровне. Политолог Соловейчик отметил, что благодаря подобным инициативам в стране сохранится память о страшных событиях Великой Отечественной войны и подвиге россиян.

«Изучение этих событий поможет сохранить память, узнать больше об обстоятельствах, при которых люди проводили последние месяцы своей жизни в борьбе за Ленинград. У кого-то может проясниться судьба предков», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом «Невских новостей».

Соловейчик указал, что открытый Бегловым институт сможет заниматься разбором архивных документов и готовить материалы для изучения событий в историческом контексте. Кроме того, знакомство с историей поможет людям лучше узнать о своей семье или жителях Петербурга в целом.

«Все, что делается правительством, — хорошо. В каждой ленинградской семье есть кто-то, кто отдал жизнь за нашу Родину, за город-герой Ленинград. Мой дед погиб в апреле 1942 года, защищая блокадный город от гитлеровцев», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее о памятном дне для всех жителей Санкт-Петербурга высказался депутат Сергей Вострецов. Парламентарий отметил, что невероятно гордится возможностью жить вместе с семьей в городе с такой героической историей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Политолог Владимир Соловейчик объяснил историческую значимость открытого Бегловым института блокады
ленинград блокада беглов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru