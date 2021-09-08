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Петербуржцам показали, как будет выглядеть обновленная станция метро «Фрунзенская»
Общество
Петербуржцам показали, как будет выглядеть обновленная станция метро «Фрунзенская»
Пресс-служба ООО «Архитектурное Бюро А.С.+»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Станцию метро «Фрунзенская» в Петербурге планируется реконструировать. ООО «Архитектурное Бюро А.С.+» представило проект благоустройства.

Небольшой вестибюль, который сейчас служит входом для пассажиров, заменит новый пятиэтажный комплекс. Его площадь будет превышать 61 тыс. квадратных метров. Кроме того, у здания появятся два подземных яруса.

Разработкой проекта обновления и строительства занимается ООО «Архитектурное Бюро А.С.+». В рамках реализации созданного плана на «Фрунзенской» заменят все эскалаторы, а на одном из этажей комплекса сделают Единый диспетчерский центр метрополитена. Остальные ярусы также приспособят под нужды городской подземки, сообщают «Невские новости».

Еще одну станцию петербургского метрополитена также ожидает капитальный ремонт. ГАТИ уже согласовала ремонт вестибюля «Владимирской».

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петербург метро фрунзенская
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