Петербуржцев предупредили об усилении ветра в ближайшие несколько часов

Санкт-Петербург, 8 сентября. Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге в ближайшие несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 8 сентября, с 19:00-22:00 ожидается усиление порывов ветра западного, юго-западного направлений. Скорость ветра может достигать 17-19 метров в секунду. При этом высота волн составит 0,5-1,0 метров.

В МЧС ранее уже предупреждали петербуржцев о штормовом ветре, который прогнозируется в городе в среду. В связи с такими погодными условиями пешеходам рекомендуется избегать деревьев и шатких конструкций, а водителям — выбирать места для парковки на открытом пространстве.