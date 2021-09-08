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Петербуржцам представили рассекреченные документы времен блокады Ленинграда
Общество
Петербуржцам представили рассекреченные документы времен блокады Ленинграда
Предоставлено Музеем обороны Ленинграда

Санкт-Петербург, 8 сентября. Рассекреченные документы военного времени представили петербуржцам к 80-летию со дня начала блокады Ленинграда.

Документы, которые недавно были рассекречены, можно найти на портале «Архивы Санкт-Петербурга». Отмечается, что электронный проект, в частности, пополнили обращения об открытии стационара для ослабевших рабочих при заводе «Красный металлист».

Также в архиве хранится еще один интересный документ. По нему можно узнать, как ученые блокадного Ленинграда в преддверии первой военной зимы пытались решить вопрос с обеспечением населения витаминами.

Электронный проект содержит и другие важные документы как о начале войны, так и послевоенном восстановлении города. Петербуржцы смогут подробнее узнать о партизанском движении, формировании Ленинградского народного ополчения, а также увидеть уникальные фотографии тех времен.

Жители Северной столицы уже возложили цветы к мемориалу в память о жертвах блокады. Именно у дома №14 на Невском проспекте было наиболее опасно при артобстреле.

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